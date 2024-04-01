Выборы в Турции: Эрдоган признал поражение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что его "Партия справедливости и развития" потерпела поражение на муниципальных выборах, прошедших 31 марта. Ранее глава государства заявлял, что они станут для него последними.

"Это не результаты, которых мы ждали. Но это не конец, а поворотный момент для нас. Турецкий народ использовал выборы, чтобы донести до политиков свою волю. Победителем стала наша демократия", – заявил он.

Подтверждая, что значение выборов выходит за пределы муниципалитетов, агентство Anadolu ведет общенациональный подсчет голосов. Оппозиционная "Республиканская народная партия" получает 37,32% голосов, Партия справедливости и развития – 35,78%.

Наиболее ощутимо для Эрдогана поражение его ставленников в Стамбуле и Анкаре, где сохранили власть мэры от оппозиции Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Оппозиционные мэры будут в Измире, Бурсе, Адане, Антальи.

Победа оппозиции стала свидетельством, что значительная часть турецкого народа отвергает проводимую властями исламизацию. Выборы стали референдумом о будущем Турции, а Имамоглу называют ведущим кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2028 года.

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