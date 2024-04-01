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Ближний Восток

Очередной раунд переговоров в Каире прошел без участия ХАМАСа, Израиль предложил новые уступки

время публикации: 01 апреля 2024 г., 15:43 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 15:58
Очередной раунд переговоров в Каире прошел без участия ХАМАСа, Израиль предложил новые уступки
AP Photo/Hatem Ali

Как сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на информированные источники, состоявшаяся в Каире встреча израильской переговорной группы с посредниками на переговорах с ХАМАСом не принесла видимых результатов.

Согласно публикациям, Израиль выступил с предложением об ограниченном возвращении жителей в северную часть сектора Газы – начиная с третьей недели перемирия по 2000 человек в сутки, но не более 60000 в общей сложности. При этом жить они были должны в палаточных лагерях.

Отметим, что ХАМАС отказался прислать делегацию в Египет. По сведениям испанского агентства EFE, это произошло из-за разногласий между группировкой и посредниками – представителями Катара и Египта.

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