x
01 августа 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 августа 2024
|
01 августа 2024
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: в Тегеране идет "военное совещание" с участием террористических группировок

время публикации: 01 августа 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 01 августа 2024 г., 13:52
СМИ: в Тегеране идет "военное совещание" с участием террористических группировок
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские СМИ сообщают, что в настоящее время в Тегеране проходит встреча представителей руководства различных силовых структур и вооруженных группировок.

Судя по имеющейся информации, в этой встрече участвуют руководители иранского "Корпуса стражей исламской революции" и подразделения "Кудс" (входит в состав КСИР, специализируется на операциях за пределами Ирана), а также палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", ливанской "Хизбаллы", йеменской "Ансар Аллах" (хуситы) и иракских шиитских Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби").

Очевидно, это тот состав вооруженных сил, которые готовятся к массированному удару по Израилю в скором времени. Примечательно, что регулярная армия Ирана, судя по всему, в этой подготовке не участвует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 августа 2024

Иранский представитель в Совбезе ООН: "Наш удар по Израилю будет актом самообороны"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 августа 2024

В Тегеране проходит церемония прощания с Исмаилом Ханийей: "Нашего гостя убили на нашей земле"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 августа 2024

CNN: Блинкен через Катар пытается остановить "Хизбаллу" и Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 августа 2024

Иран закрыл свое воздушное пространство до утра, в центре Тегерана развернуты системы ПВО