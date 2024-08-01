СМИ: в Тегеране идет "военное совещание" с участием террористических группировок

Иранские СМИ сообщают, что в настоящее время в Тегеране проходит встреча представителей руководства различных силовых структур и вооруженных группировок.

Судя по имеющейся информации, в этой встрече участвуют руководители иранского "Корпуса стражей исламской революции" и подразделения "Кудс" (входит в состав КСИР, специализируется на операциях за пределами Ирана), а также палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", ливанской "Хизбаллы", йеменской "Ансар Аллах" (хуситы) и иракских шиитских Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби").

Очевидно, это тот состав вооруженных сил, которые готовятся к массированному удару по Израилю в скором времени. Примечательно, что регулярная армия Ирана, судя по всему, в этой подготовке не участвует.