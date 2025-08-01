"Хизбалла" подтвердила гибель четырех боевиков в результате ударов ЦАХАЛа в Ливане

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила гибель четырех своих командиров и боевиков в результате ударов ВВС ЦАХАЛа 31 июля по целям в Ливане.

Имена убитых: Хасан аль-Харши, Насиф Бухджа, Хасан Рамлуш и Али Хамуд.

Ранее министерство здравоохранения Ливана уведомило: 31 июля в результате израильских авиаударов по целям в Ливане были убиты четыре человека.