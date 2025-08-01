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Ближний Восток

"Хизбалла" подтвердила гибель четырех боевиков в результате ударов ЦАХАЛа в Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 01 августа 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 01 августа 2025 г., 13:41
"Хизбалла" подтвердила гибель четырех боевиков в результате ударов ЦАХАЛа в Ливане
AP Photo/Leo Correa

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила гибель четырех своих командиров и боевиков в результате ударов ВВС ЦАХАЛа 31 июля по целям в Ливане.

Имена убитых: Хасан аль-Харши, Насиф Бухджа, Хасан Рамлуш и Али Хамуд.

Ранее министерство здравоохранения Ливана уведомило: 31 июля в результате израильских авиаударов по целям в Ливане были убиты четыре человека.

Ближний Восток
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