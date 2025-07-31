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Ближний Восток

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в долине Бекаа

ЦАХАЛ
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 31 июля 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 18:20
Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в долине Бекаа
AP Photo/Ariel Schalit

Ливанский телеканал LBC сообщил об ударе израильских ВВС в глубине ливанской территории, в десятках километров от границы с Израилем.

По предварительной информации, израильские самолеты атаковали позиции "Хизбаллы" на окраине города Бриталь, в долине Баальбека.

Одновременно с этим сообщается об ударах ЦАХАЛа по объектам террористов на юге Ливана.

Ближний Восток
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