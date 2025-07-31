Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в долине Бекаа

Ливанский телеканал LBC сообщил об ударе израильских ВВС в глубине ливанской территории, в десятках километров от границы с Израилем.

По предварительной информации, израильские самолеты атаковали позиции "Хизбаллы" на окраине города Бриталь, в долине Баальбека.

Одновременно с этим сообщается об ударах ЦАХАЛа по объектам террористов на юге Ливана.