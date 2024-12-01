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Ближний Восток

"Военкоры" сообщили о снятии генерала Киселя, командовавшего российскими войсками в Сирии

Война в Украине
Сирия
Террористы
время публикации: 01 декабря 2024 г., 15:52 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 15:52
"Военкоры" сообщили о снятии генерала Киселя, командовавшего российскими войсками в Сирии
Wikipedia.org. Фото: Минобороны России

Так называемые "военкоры" – российские проправительственные блогеры, занимающиеся освещением ведущихся Россией военных действий, сообщили об отстранении от должности генерал-лейтенанта Сергея Киселя, который командовал контингентом российских войск в Сирии.

"Говорят, командующего группировкой войск Киселя сняли. Наверное, снятие сейчас ничего не изменит. Измениться должен подход: сирийская песочница долгое время была местом отмывания репутации генералов-неудачников, которые оказались некомпетентными в зоне СВО", – пишет близкий к министерству обороны телеграм-канал "Рыбарь".

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Кисель командовал первой гвардейской танковой армией – основной ударной силой россиян на харьковском направлении. Он был снят с этой должности после провала попытки захвата Харькова.

Согласно тем же "военкорам", преемником Киселя станет генерал-полковник Александр Чайко. По данным украинской прокуратуры, в период с февраля по апрель 2022 года он руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления – со стороны Ирпеня и Бучи.

Ближний Восток
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