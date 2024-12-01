Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел Израиля, заявив, что поразили цель в Тель-Авиве

Военизированная группировка шиитов-зейдитов "Ансар Аллах" (хуситы) взяла на себя ответственность за очередную попытку ракетного обстрела центра Израиля. Представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявлял, что по Тель-Авиву была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета "Палестина-2". Ранее хуситы утверждали, что эта ракета преодолевает 2040 км за 11,5 минут.

Хуситы утверждают, что ракета поразила цель, не называя ее.

ЦАХАЛ сообщал, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.

Позже местный совет поселка Цур-Адаса, к юго-западу от Иерусалима, примерно в 30 км от границы с Иорданией, сообщил, что на территории этого населенного пункта упали фрагменты ракеты. Сирена тревоги "Цева адом" в этом поселке, в отличие от многих других населенных пунктов центра Израиля, во время отражения атаки не звучала. Местные власти сообщают, что фрагмент ракеты упал в районе парка развлечений "Кешет", был причинен незначительный ущерб. Причина, по которой тревога в Цур-Адасе не сработала, изучается ЦАХАЛом.