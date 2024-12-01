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Ближний Восток

Из-за грабежей UNRWA прекращает пользоваться КПП "Керем Шалом"

Газа
UNRWA
время публикации: 01 декабря 2024 г., 14:09 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 14:09

Глава Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филипе Лазарини сообщил о приостановке доставки в сектор Газы гуманитарной помощи через КПП "Керем Шалом".

"Этот путь уже несколько месяцев не является безопасным. 16 ноября вооруженные банды разграбили большой конвой грузовиков. Вчера мы снова попытались воспользоваться КПП для доставки конвоя. С ним произошло то же самое", – написал он в социальной сети Х.

Международный чиновник не стал уточнять, кто именно несет ответственность за разграбление гуманитарных грузов. Израильское руководство обвиняет в этом боевиков ХАМАС и действующие в Газе преступные группировки.

Ближний Восток
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