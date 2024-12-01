"Газета.uz": десятки граждан Узбекистана не пустили в ОАЭ после убийства раввина

Десятки мужчин – граждан Узбекистана, прилетевших в Абу-Даби рейсом Wizz Air, не выпустили из аэропорта, отобрав паспорта и устроив допрос, сообщает издание "Газета.uz".

Тридцать одного мужчину – граждан Узбекистана, которые прилетели в 1:00 30 ноября в аэропорт им. шейха Зайда в Абу-Даби рейсом 5W7160 компании Wizz Air из Ташкента, не выпустили из аэропорта. Позже стало известно о задержании еще 10 мужчин и потом – еще 50 человек. Речь идет о мужчинах 20-40 лет.

Посольство Узбекистана в ОАЭ опубликовало сообщение о том, что 31 гражданин Узбекистана задержан в аэропорту "по неизвестным причинам". "Посольство Узбекистана в Абу-Даби и генеральное консульство в Дубае находится в диалоге с администрацией аэропорта и представителями ответственных ведомств Эмиратов и взяли ситуацию на контроль", – говорилось в сообщении.

Недавно в ОАЭ был похищен и убит посланник "Хабада", гражданин Израиля и Молдовы, раввин Цви Коган. По подозрению в причастности к этому преступлению задержаны трое граждан Узбекистана: Олимбой Тохирович Давлетяров, 28 лет, Махмуджон Абдурахим-оглы Кинджабоев, 28 лет, Азизбек Камилович Исмаилов, 33 года.

Похищение и убийство раввина Цви Когана в ОАЭ

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Была проведена процедура опознания, в результате которой была установлена личность убитого.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в Абу-Даби пропал посланник "Хабада" гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган, отслуживший в ЦАХАЛе. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ.

Предполагаемые убийцы Когана сбежали в Турцию, где вскоре были задержаны.

Американское издание The Wall Street Journal сообщало, что утром 21 ноября раввин Цви Коган вышел из дома, сел в машину, заехал в кошерный продуктовый магазин в Дубае, где работал, и обменялся текстовыми сообщениями с другом, с которым планировал провести шаббат. Затем он исчез. Не появился на согласованном ранее приеме у стоматолога, не вернулся домой. Его жена Ривки обратилась в "Хабад", движение связалось с властями ОАЭ. В это время похитители везли Когана в сторону границы с Оманом, но что-то пошло не так, и они убили его недалеко от границы.