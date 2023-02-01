Иранские СМИ: дроны-камикадзе, атаковавшие военный объект в Исфахане, в Иран доставили курды

Иранские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Ирана, пишут, что, по данным расследования, дроны, которые были применены для атаки на военный объект в Исфахане, привезли в страну курды. Они же, как полагают следователи, доставили взрывчатку.

В публикациях иранских СМИ сказано, что курды действовали "по указанию иностранной разведки".

Согласно указанным источникам, курды доставили дроны и взрывчатку через курдский регион на севере Ирака.

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Агентство Mehr пишет, что части беспилотников были ввезены контрабандой в Иран через пограничные переходы на северо-западе страны.

В свою очередь, иранский сайт Nour News сообщает, что привезенные по частям беспилотники были собраны в мастерской, расположенной на территории Ирана.

Примечательно, что Тегеран пока воздерживается от прямого обвинения Израиля в причастности к атаке. Хотя некоторые иранские политики в различных интервью и публикациях заявляли об ответственности Израиля за нанесение удара по военному объекту в Исфахане.

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Накануне, 31 января, иранское агентство ISNA со ссылкой на источники, близкие к Высшему совету национальной безопасности Исламской республики Иран, писало, что в ходе расследования обстоятельств атаки дронов на военный объект в Исфахане установлен производитель беспилотников, которые были использованы для этого нападения. "Техническая экспертиза частей одного из дронов... дала ценную информацию органам безопасности. Благодаря анализу компонентов корпуса беспилотника, его двигателей, системы питания и навигации и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен производитель", – говорилось в сообщении.

Ранее военные специалисты отмечали, что представленные иранцами обломки беспилотников очень похожи на израильский дрон, который попал в руки ливанцев на юге Бейрута 25 августа 2019 года. Тот БПЛА, по данным ливанской стороны, управлялся с более крупного беспилотного самолета, находившегося на значительной высоте.

Американское издание Wall Street Journal писало 30 января о том, что атака дронов на военный объект в иранском Исфахане была осуществлена израильской разведкой "Мосад". В публикации приведена оценка информированных источников, заявляющих, что атака была успешной, цель операции достигнута.

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WSJ пишет, что здание секретного объекта было поражено в четырех местах в результате нанесения точечных ударов. И, хотя спутниковые фотографии показывают лишь незначительные повреждения крыши объекта, источники WSJ настаивают на том, что миссия была успешной, не вдаваясь в подробности.

Ранее об успехе миссии в Исфахане заявляло израильское издание The Jerusalem Post. В публикациях других СМИ высказывается предположение, что израильтяне обозначили цель, дав понять Тегерану, что "Мосаду" известно о том, где и какие секретные военные разработки ведутся.

В то же время радиостанция "Кан Бет", 12-й телеканал и многие другие израильские СМИ со ссылкой на различные источники сообщают, что руководители силовых структур Израиля рассматривают различные сценарии возможных ответов Ирана на атаку дронов в Исфахане. В публикациях отмечается, что Иран может воздержаться от непосредственного участия к каком-либо ответном ударе, поручив такую миссию своим прокси-силам в Сирии или Ливане. Не исключено также попытки атак на израильские объекты в различных странах мира.

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Израиль формально не брал на себя ответственность за атаку на военный объект в Исфахане.

Но 30 января специалист по разведслужбам Ронен Бергман, ссылаясь на высокопоставленные информированные источники в разведывательном сообществе, в израильской газете "Едиот Ахронот" и в американском издании New York Times выступил с заявлением о том, что атака была осуществлена "Мосадом". По версии этих источников, необходимость проведения данной операции была продиктована опасениями по поводу безопасности Израиля и не связана с потенциальным экспортом иранских ракет в Россию.

В публикации NYT было сказано, что за атакой стоит Израиль, и отмечалось, что, хотя цель атаки не до конца ясна, Исфахан является крупным центром иранского ракетного производства, исследований и разработок. В частности, именно в Исфахане производят баллистические ракеты средней дальности "Шехаб", которые могут достичь территории Израиля. Кроме того, в Исфахане находятся четыре ядерные исследовательские установки, поставленные Китаем. Но объект, который был поражен в субботу, расположен в центре города и, по всей видимости, не имеет отношения к ядерной программе Ирана. Заявления иранской стороны о том, что был атакован завод по производству боеприпасов вызывают сомнения, так как непонятно, зачем такой завод строить в центре жилого района города с населением около двух миллионов человек.

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В публикации NYT высказывалось предположение, что выбор цели для атаки в Исфахане был показательным – чтобы дать понять иранскому руководству, в какой степени израильская разведка информирована о тайных разработках оружия в Иране.

Иранское агентство IRIB News публиковало репортаж с территории секретного объекта в Исфахане, который был атакован накануне. Были показаны незначительно поврежденная крыша здания (прикрытая металлической сеткой для защиты от таких атак) и обломки квадрокоптеров, осуществивших атаку. Насколько аутентичны представленные в репортаже данные, неясно. Многое в репортаже похоже на постановку.

Вечером 29 января сайт Ynet (автор: Рон Бен Ишай) писал, что, возможно, целью удара по военному заводу в Исфахане было нанесение ущерба попыткам Ирана разработать гиперзвуковые ракеты.

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Ynet, помимо прочего, цитировал американское издание Wall Street Journal, заявившее, что атака на военные объекты в Иране была осуществлена Израилем. Издание при этом ссылалось на некие "официальные лица, знакомые с подробностями проведенной операции".

Отметим, что ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" передал, что за атакой на объекты в Иране стоит Израиль, который поддержали США. В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Хадат" заявлял, что Израиль к этим атакам непричастен.

Версия о попытке помешать иранским разработкам гиперзвуковых ракет не лишена оснований. Хотя нет никаких фактических данных, которые бы ее подтверждали.

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В ноябре 2022 года командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде объявил, что в Иране разработана первая гиперзвуковая ракета. Считается, что подобные ракеты стоят на вооружении только двух армий в мире – российской и китайской; причем армия РФ несколько раз применяла гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине. В последнее время военно-техническое сотрудничество России и Ирана стало особенно тесным. Иран поставляет для армии РФ беспилотники. Но пока непонятно, что Тегеран получает взамен.

Вскоре после выступления Хаджизаде консервативное провластное иранское издание "Джам-и Джам" вышло с главным материалом под заголовком "7 минут до Тель-Авива" на трех языках – фарси, английском и иврите. В публикации рассказывалось о разработке "Корпусом стражей исламской революции" гиперзвуковой ракеты, которая якобы способна не только долететь до Израиля, но также обойти все системы ПРО и ПВО, точно поразив намеченную цель.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявлял, что в Исфахане был атакован склад с баллистическими ракетами. В свою очередь, источники в иранской оппозиции говорили, что атакован был завод по производству БПЛА, который находится в центре жилого квартала на улице Имама Хомейни в Исфахане.

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В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывалось с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

В арабских СМИ также упоминалось о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.

Сообщалось, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.

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Неофициальные источники сообщали, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Однако официально была подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.

Поступали сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).

Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.

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Сообщалось о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.

Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).

Однако иранское агентство IRNA со ссылкой на государственные структуры заявляет, что сообщения об атаках в других регионах Ирана (кроме Исфахана, где действительно была атака дронов) являются фейком, который распространяет Израиль.

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Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.

Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.

IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

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Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".

Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.