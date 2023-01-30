Бергман: атака в Исфахане была осуществлена "Мосадом"

Атака беспилотников на военный объект в центре города Исфахан в субботу, 28 января, была осуществлена "Мосадом", пишет в газете "Едиот Ахронот" специалист по разведслужбам Ронен Бергман со ссылкой на высокопоставленные информированные источники в разведывательном сообществе.

По версии этих источников, необходимость проведения данной операции была продиктована опасениями по поводу безопасности Израиля и не связана с потенциальным экспортом иранских ракет в Россию.

Публикация на эту тему одновременно появилась и в газете New York Times (авторы: Ронен Бергман, Дэвид Сангер и Фарназ Фассихи). В этой публикации также сказано, что за атакой стоит Израиль, и отмечается, что, хотя цель атаки не до конца ясна, Исфахан является крупным центром иранского ракетного производства, исследований и разработок. В частности, именно в Исфахане производят баллистические ракеты средней дальности "Шехаб", которые могут достичь территории Израиля. Кроме того, в Исфахане находятся четыре ядерные исследовательские установки, поставленные Китаем. Но объект, который был поражен в субботу, расположен в центре города и, по всей видимости, не имеет отношения к ядерной программе Ирана. Заявления иранской стороны о том, что был атакован завод по производству боеприпасов вызывают сомнения, так как непонятно, зачем такой завод строить в центре жилого района города с населением около двух миллионов человек.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В публикации NYT высказывается предположение, что выбор цели для атаки в Исфахане был показательным – чтобы дать понять иранскому руководству, в какой степени израильская разведка информирована о тайных разработках оружия в Иране.

Иранское агентство IRIB News опубликовало репортаж с территории секретного объекта в Исфахане, который был атакован накануне. Были показаны незначительно поврежденная крыша здания (прикрытая металлической сеткой для защиты от таких атак) и обломки квадрокоптеров, осуществивших атаку. Насколько аутентичны представленные в репортаже данные, неясно. Многое в репортаже похоже на постановку.

Но военные специалисты отмечают, что представленные иранцами обломки беспилотников очень похожи на израильский дрон, который попал в руки ливанцев на юге Бейрута 25 августа 2019 года. Отмечается, что тогда, как заявляли ливанские власти, квадрокоптеры со взрывчаткой управлялись с более крупного БПЛА.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

Вечером 29 января сайт Ynet (автор: Рон Бен Ишай) писал, что, возможно, целью удара по военному заводу в Исфахане было нанесение ущерба попыткам Ирана разработать гиперзвуковые ракеты.

Ynet, помимо прочего, цитировал американское издание Wall Street Journal, заявившее, что атака на военные объекты в Иране была осуществлена Израилем. Издание при этом ссылалось на некие "официальные лица, знакомые с подробностями проведенной операции".

Отметим, что ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" передал, что за атакой на объекты в Иране стоит Израиль, который поддержали США. В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Хадат" заявлял, что Израиль к этим атакам непричастен.

adv_15 incontent_3

adv_16 m_ar_3

Версия о попытке помешать иранским разработкам гиперзвуковых ракет не лишена оснований. Хотя нет никаких фактических данных, которые бы ее подтверждали.

В ноябре 2022 года командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде объявил, что в Иране разработана первая гиперзвуковая ракета. Считается, что подобные ракеты стоят на вооружении только двух армий в мире – российской и китайской; причем армия РФ несколько раз применяла гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине. В последнее время военно-техническое сотрудничество России и Ирана стало особенно тесным. Иран поставляет для армии РФ беспилотники. Но пока непонятно, что Тегеран получает взамен.

Вскоре после выступления Хаджизаде консервативное провластное иранское издание "Джам-и Джам" вышло с главным материалом под заголовком "7 минут до Тель-Авива" на трех языках – фарси, английском и иврите. В публикации рассказывалось о разработке "Корпусом стражей исламской революции" гиперзвуковой ракеты, которая якобы способна не только долететь до Израиля, но также обойти все системы ПРО и ПВО, точно поразив намеченную цель.

adv_17 incontent_4

adv_18 m_ar_4

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявлял, что в Исфахане был атакован склад с баллистическими ракетами. В свою очередь, источники в иранской оппозиции говорили, что атакован был завод по производству БПЛА, который находится в центре жилого квартала на улице Имама Хомейни в Исфахане.

В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывалось с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

В арабских СМИ также упоминалось о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.

adv_19 incontent_5

adv_20 m_ar_5

Сообщалось, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.

Неофициальные источники сообщали, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Однако официально была подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.

Поступали сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).

adv_21 m_ar_6

Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.

Сообщалось о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.

Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).

adv_22 m_ar_7

Однако иранское агентство IRNA со ссылкой на государственные структуры заявляет, что сообщения об атаках в других регионах Ирана (кроме Исфахана, где действительно была атака дронов) являются фейком, который распространяет Израиль.

Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.

Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.

adv_23 m_ar_8

IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".

Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.