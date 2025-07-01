В турецком Измире арестованы 120 человек, оппозиция заявляет о политической подоплеке

Турецкая полиция арестовала более 120 членов муниципального совета Измира – одного из последних оплотов противников президента Реджепа Таийпа Эрдогана. Они подозреваются в коррупции.

"Это напоминает ситуацию в Стамбуле. Основание у этих арестов на рассвете – не юридическое, а политическое", – написал в социальных сетях вице-президент оппозиционной Республиканской народной партии Мурат Бакан. Он сообщил, что среди задержанных – бывший мэр города Тунч Сойер.

Напомним: 19 марта был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, основной политический противник президента Эрдогана. Он также был лишен академической степени, что лишило его возможности баллотироваться в президенты.

Власти утверждают, что аресты в Измире связаны с подрядами на восстановление зданий, пострадавших от землетрясения в 2020 году. Согласно материалам дела, их получила связанная с мэрией строительная компания İZBETON AŞ.