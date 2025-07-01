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Ближний Восток

Власти Ирана: в ходе 12-дневной войны с Израилем погибли 935 человек

Иран
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 01 июля 2025 г., 15:08 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 15:08
Власти Ирана: в ходе 12-дневной войны с Израилем погибли 935 человек
AP Photo/Vahid Salemi

Заместитель главного судьи Верховного суда Исламской республики Асгар Джахангир на пресс-конференции в понедельник, 30 июня, предал гласности уточненные официальные данные о погибших в Иране во время 12-дневной войны с Израилем.

Он заявил, что в ходе войны в Иране были убиты 935 человек – 795 мужчин, 102 женщины и 38 несовершеннолетних.

При этом была отмечена гибель многих командиров "Корпуса стражей исламской революции" и ученых-атомщиков.

Сколько среди убитых военных, власти Ирана не уточняют.

В ходе 12-дневной войны против режима аятолл в Иране ВВС ЦАХАЛа наносили удары по ядерным и военным объектам, а также точечные удары по квартирам, в которых находились высокопоставленные офицеры и ученые, занятые в иранской ядерной программе. Сообщалось, что в ряде случаев атаки осуществляли агенты, находившиеся в Иране.

Иран атаковал жилые районы и гражданские объекты в Израиле, выпустив сотни баллистических ракет и ударных беспилотников. В Израиле погибли 28 человек (еще одна женщина умерла от сердечного приступа во время обстрела).

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