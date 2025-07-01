В Турции арестованы журналисты, "оскорбившие Пророка" при выражении солидарности с Газой

Главный редактор, директор, графический дизайнер и карикатурист турецкого сатирического издания LeMan арестованы по подозрению в публикации карикатуры на пророка Мухаммада. С точки зрения ислама речь идет о святотатстве.

Сотни человек приняли вечером 30 июня участие в манифестации у здания в Стамбуле, в котором расположена редакция журнала. "Око за око, кровь за кровь, месть, месть!" – скандировали они. Полиция применила средства для разгона демонстраций.

На карикатуре изображены две крылатые фигуры, парящие над осажденным городом. "Мир тебе, я Мухаммад", – говорит одна из них. "Мир тебе, я Муса", – отвечает вторая.

"Речь идет о публичном оскорблении религиозных ценностей. Но следует добавить: изображение пророка Мухаммада, не говоря уже о карикатуре нарушает мир в нашем обществе. Необходимые юридические меры будут приняты немедленно", – сообщил в социальных сетях министр юстиции Йылмаз Тунч.

Редакция использовала социальные сети, чтобы выступить с разъяснением. "Речь идет о жертве израильской бомбардировки Газы. Мы дали ему имя Мухаммад. Это имя носят 200 миллионов мусульман. К пророку это не имеет никакого отношения. Мы никогда бы не пошли на такой риск", – сообщила она.