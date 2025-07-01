В Иране создаются специальные трибуналы для судов над шпионами
время публикации: 01 июля 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 13:22
Министерство юстиции Ирана распорядилось создать в провинциях специальные трибуналы для ведения судебных процессов о шпионаже над лицами, арестованными во время 12-дневной войны с Израилем, пишет телеграм-канал Oriental Express со ссылкой на Асгара Джахангира, пресс-секретаря иранского минюста.
За время войны с Израилем иранские власти арестовали более 700 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Среди них было много афганских граждан.
С начала войны между Израилем и Ираном власти Исламской республики сообщали о шестерых казненных за сотрудничество с "Мосадом".
Ссылки по теме