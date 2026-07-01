Иранские СМИ: иностранный контейнеровоз сел на мель в Ормузском проливе
время публикации: 01 июля 2026 г., 11:21 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 11:22
Иранские государственные СМИ сообщили, что иностранный контейнеровоз сел на мель в Ормузском проливе. По их данным, судно двигалось по маршруту, не согласованному Ираном.
Подробности инцидента пока не приводятся: не сообщаются название судна, флаг, наличие пострадавших или характер возможных повреждений. Также неизвестно, повлиял ли инцидент на движение судов в проливе.
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой морской торговли и экспорта нефти из стран Персидского залива.