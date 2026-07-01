Иранские СМИ: иностранный контейнеровоз сел на мель в Ормузском проливе

Иранские государственные СМИ сообщили, что иностранный контейнеровоз сел на мель в Ормузском проливе. По их данным, судно двигалось по маршруту, не согласованному Ираном.

Подробности инцидента пока не приводятся: не сообщаются название судна, флаг, наличие пострадавших или характер возможных повреждений. Также неизвестно, повлиял ли инцидент на движение судов в проливе.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой морской торговли и экспорта нефти из стран Персидского залива.