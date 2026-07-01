США перебросили дополнительные истребители F-16 в Саудовскую Аравию

ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon, сообщил авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA). По его данным, самолеты прибыли из Италии, с авиабазы Авиано. Перелет обеспечивали американские самолеты-заправщики KC-46 и KC-135.

Переброска стала частью продолжающегося наращивания американской военной группировки на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном. Ранее военное издание Army Recognition сообщало, что в середине июня США направили из Великобритании в регион еще 18 истребителей пятого поколения F-35A. Они прибыли на авиабазу Муваффак Салти в Иордании, где перед началом конфликта была развернута крупнейшая в регионе группировка американской боевой авиации, включая около 30 F-35A.

По оценкам военных наблюдателей, сейчас американская тактическая авиация на Ближнем Востоке насчитывает около 300 боевых самолетов. Они размещены на авиабазах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также на двух авианосцах в Аравийском море. В составе группировки – истребители F-35A, F-15E, F-16, F/A-18, а также штурмовики A-10, которые принимали участие в операции против Ирана.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) также сообщило, что в зону его ответственности дополнительно прибыли два больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту. Они усилили уже находящуюся в регионе группу десантных кораблей с морскими пехотинцами, выполняющую задачи в районе Аравийского моря к юго-востоку от Ирана.