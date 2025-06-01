Президент Сирии аш-Шараа в интервью еврейскому изданию выразил готовность к переговорам с Израилем

Новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа в интервью американскому еврейскому изданию Jewish Journal коснулся вопроса сирийско-израильских отношений. "У нас общие враги, и мы можем играть важную роль в региональной безопасности", – заявил глава государства.

Он призвал вернуться к договору о разделении сил от 1974 года, причем, отмечает издание, не только как к линии прекращения огня, но и как к основе взаимного уважения. Говорил аш-Шараа и о необходимости защиты мирного населения, в первую очередь – друзов, проживающих на юге Сирии и Голанских высотах.

"Сирийские друзы – не пешки. Они граждане, глубоко укоренившиеся, верные на всем протяжении истории, заслуживающие защиты закона. Их безопасность не может быть предметом переговоров", – сказал президент.

Аш-Шараа воздержался от призыва начать немедленную нормализацию, но был открыт для будущих переговоров с Израилем на основе международного права и уважения к суверенитету. "Мир должен быть основан на взаимном уважении, а не на страхе. Мы будем вести переговоры, если они станут искренними и ведущими к сосуществованию. На меньшее мы не согласимся", – сказал он.