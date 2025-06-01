Отчет МАГАТЭ: за первые месяцы каденции Трампа Иран увеличил запасы обогащенного урана на 49%

Секретный отчет Международного агентства по атомной энергии, содержание которого стало достоянием журналистов, свидетельствует о значительном увеличении запасов урана, обогащенного до 60%.

С февраля до мая, то есть после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Иран увеличил свои запасы обогащенного урана на 49% – до 408,6 килограммов. При этом, с учетом иранских мощностей, обогащение до военного уровня в 90% осуществить крайне просто.

В докладе также отмечается, что разработки ведутся на секретных объектах, недоступных для инспекторов МАГАТЭ. Многочисленные запросы официальный Тегеран проигнорировал. Документ отмечает: Иран – единственное государство, которое обладает таким запасом обогащенного урана, не имея ядерного оружия.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу выступила с комментарием. "Отчет подтверждает то, что мы заявляем долгие годы. Иранская ядерная программа носит не мирный характер. Иран продолжает нарушать договор о нераспространении. Международное сообщество должно остановить Иран".