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Ближний Восток

Отчет МАГАТЭ: за первые месяцы каденции Трампа Иран увеличил запасы обогащенного урана на 49%

Иран
Ядерное оружие
Израиль
время публикации: 01 июня 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 09:45
Отчет МАГАТЭ: за первые месяцы каденции Трампа Иран увеличил запасы обогащенного урана на 49%
AP Photo/Mehr News Agency, Majid Asgaripour

Секретный отчет Международного агентства по атомной энергии, содержание которого стало достоянием журналистов, свидетельствует о значительном увеличении запасов урана, обогащенного до 60%.

С февраля до мая, то есть после прихода к власти президента США Дональда Трампа, Иран увеличил свои запасы обогащенного урана на 49% – до 408,6 килограммов. При этом, с учетом иранских мощностей, обогащение до военного уровня в 90% осуществить крайне просто.

В докладе также отмечается, что разработки ведутся на секретных объектах, недоступных для инспекторов МАГАТЭ. Многочисленные запросы официальный Тегеран проигнорировал. Документ отмечает: Иран – единственное государство, которое обладает таким запасом обогащенного урана, не имея ядерного оружия.

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу выступила с комментарием. "Отчет подтверждает то, что мы заявляем долгие годы. Иранская ядерная программа носит не мирный характер. Иран продолжает нарушать договор о нераспространении. Международное сообщество должно остановить Иран".

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