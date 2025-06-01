Хуситы заявили, что атаковали "Бен-Гурион" и еще три цели с помощью БПЛА. ЦАХАЛ: сбита одна ракета

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа, который заявил об успешной атаке на международный аэропорт "Бен-Гурион" и еще на три важные стратегические цели на территории Израиля - в Яффо, Ашдоде и Эйлате.

Хуситы утверждают, что атаки были осуществлены с помощью беспилотников.

В 16:51-16:52 1 июня тревога "Цева Адом" прозвучала в десятках населенных пунктов Израиля – от Петах-Тиквы (на севере) до Хеврона (на юге). ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты.