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Ближний Восток

Хуситы заявили, что атаковали "Бен-Гурион" и еще три цели с помощью БПЛА. ЦАХАЛ: сбита одна ракета

Йемен
Хуситы
Израиль
время публикации: 01 июня 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 19:04
Хуситы заявили, что атаковали "Бен-Гурион" и еще две цели с помощью БПЛА. ЦАХАЛ: сбита одна ракета
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа, который заявил об успешной атаке на международный аэропорт "Бен-Гурион" и еще на три важные стратегические цели на территории Израиля - в Яффо, Ашдоде и Эйлате.

Хуситы утверждают, что атаки были осуществлены с помощью беспилотников.

В 16:51-16:52 1 июня тревога "Цева Адом" прозвучала в десятках населенных пунктов Израиля – от Петах-Тиквы (на севере) до Хеврона (на юге). ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты.

Ближний Восток
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Хуситы заявили об успешной атаке на "Бен-Гурион", ракета была перехвачена