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Ближний Восток

Хуситы впервые атаковали корабль, шедший вокруг Африки

время публикации: 01 мая 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 14:59
Хуситы впервые атаковали корабль, шедший вокруг Африки
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Объединенный центр информации о морских операциях сообщил, что действующим при поддержке Ирана хуситам удалось реализовать свою угрозу и впервые нанести удар по кораблю, следовавшему вокруг Африки, а не через Суэцкий канал.

По данным центра, 26 апреля в Индийском океане в 600 километрах от побережья Йемена запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат атаковал шедший под флагом Португалии контейнеровоз MSC ORION, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты.

Кораблю нанесен незначительный ущерб, экипаж не пострадал. Как сообщается, основанием для атаки стал тот факт, что совладельцем корабля является связанная с Израилем компания.

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