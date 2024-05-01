Хуситы впервые атаковали корабль, шедший вокруг Африки

Объединенный центр информации о морских операциях сообщил, что действующим при поддержке Ирана хуситам удалось реализовать свою угрозу и впервые нанести удар по кораблю, следовавшему вокруг Африки, а не через Суэцкий канал.

По данным центра, 26 апреля в Индийском океане в 600 километрах от побережья Йемена запущенный хуситами беспилотный летательный аппарат атаковал шедший под флагом Португалии контейнеровоз MSC ORION, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты.

Кораблю нанесен незначительный ущерб, экипаж не пострадал. Как сообщается, основанием для атаки стал тот факт, что совладельцем корабля является связанная с Израилем компания.