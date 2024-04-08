Хуситы сообщили об ударах по кораблям, направлявшимся в Израиль

Официальный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что за последние трое суток в Красном море было предпринято несколько атак против американских и британских боевых кораблей, а в Аденском заливе были атакованы два судна, направлявшихся в Израиль.

Компания Ambrey Maritime Security, занимающаяся обеспечением безопасности морских перевозок, сообщила, что 7 апреля в 102 морских милях от побережья Йемена было атаковано торговое судно, после чего другим судам было рекомендовано проявлять осторожность и сообщать о подозрительных действиях.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что 6 апреля к юго-западу от контролируемого хуситами йеменского порта Ходейда была предпринята попытка ракетного обстрела торгового судна.

Одна из ракет была перехвачена силами созданной США коалиции по обеспечению безопасности морских перевозок, вторая упала в море в отдалении от судна. Ни кораблю, ни экипажу не был причинен вред.