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Ближний Восток

Застрелен мэр пригорода Дамаска, поддержавший введение "сил безопасности" в друзские районы

Сирия
Друзы
время публикации: 01 мая 2025 г., 17:06 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 17:18
На месте убийства Хусама Уарауара и его сына Хайдара
AP Photo/Ghaith Alsayed

Мэр Сахнайи, юго-западного пригорода Дамаска, Хусам Уарауар был застрелен неизвестными, сообщает "Аль-Арабия". Отмечается, что ранее Уарауар приветствовал введение в Сахнайю проправительственных сил безопасности, чтобы прекратить столкновения между суннитами и друзами.

Вместе с отцом убит сын мэра Хайдар.

1 мая было объявлено о прекращении огня в предместьях Джарамана и Сахная, где двое суток продолжались столкновения между местными друзами и суннитскими группировками (включая так называемые "силы безопасности" правящего ныне суннитского режима). Договоренность была достигнута после встречи делегации властей со старейшинами друзской общины.

Жертвами столкновений стали не менее 22 боевиков-сунннитов ("милиционеров"), 15 друзскиз ополченцев и девять мирных граждан.

Ближний Восток
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