Застрелен мэр пригорода Дамаска, поддержавший введение "сил безопасности" в друзские районы

Мэр Сахнайи, юго-западного пригорода Дамаска, Хусам Уарауар был застрелен неизвестными, сообщает "Аль-Арабия". Отмечается, что ранее Уарауар приветствовал введение в Сахнайю проправительственных сил безопасности, чтобы прекратить столкновения между суннитами и друзами.

Вместе с отцом убит сын мэра Хайдар.

1 мая было объявлено о прекращении огня в предместьях Джарамана и Сахная, где двое суток продолжались столкновения между местными друзами и суннитскими группировками (включая так называемые "силы безопасности" правящего ныне суннитского режима). Договоренность была достигнута после встречи делегации властей со старейшинами друзской общины.

Жертвами столкновений стали не менее 22 боевиков-сунннитов ("милиционеров"), 15 друзскиз ополченцев и девять мирных граждан.