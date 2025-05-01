x
01 мая 2025
|
последняя новость: 10:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2025
|
01 мая 2025
|
последняя новость: 10:45
01 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Духовный лидер друзов Сирии призвал ввести в страну международные силы

Сирия
Друзы
время публикации: 01 мая 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 10:50
Проход в районе Джарамана, на юге Дамаска. Этот район населен преимущественно друзами
AP Photo/Omar Sanadiki

Духовный лидер друзов в Сирии шейх Хикмат аль-Хиджри призвал ввести в страну международные силы, чтобы защитить друзское население от атак со стороны провластных суннитских группировок, передает канал "Аль-Маядин", ассоциированный с ливанской "Хизбаллой".

Хикмат аль-Хиджри из клана Джербоа в Ас-Суэйде считается одним из главных авторитетов в друзской общине Сирии.

Ранее "Аль-Маядин" сообщал о столкновениях в деревне Канахар, на западе провинции Ас-Суэйда, в Сирии между друзами и "вооруженными группировками".

Сайт "Аш-Шарк аль-Аусат" (саудовское издание с редакцией в Лондоне) пишет, что в ночь на 1 мая продолжались столкновения в друзских районах на окраинах Дамаска.

30 апреля ВВС ЦАХАЛа нанесли несколько ударов по вооруженным суннитским группировкам нового правящего режима, угрожающим друзам в Сирии. Высока вероятность нанесения новых ударов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 мая 2025

В Сирии продолжаются столкновения между друзами и суннитскими группировками
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2025

ЦАХАЛ: в Израиль из Сирии доставлены трое раненых друзов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 апреля 2025

Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на окраине Дамаска