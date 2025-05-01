В Сирии продолжаются столкновения между друзами и суннитскими группировками

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает о столкновениях в деревне Канахар, на западе провинции Ас-Суэйда, в Сирии между друзами и "вооруженными группировками".

Сайт "Аш-Шарк аль-Аусат" (саудовское издание с редакцией в Лондоне) пишет, что в ночь на 1 мая продолжались столкновения в друзских районах на окраинах Дамаска.

30 апреля ВВС ЦАХАЛа нанесли несколько ударов по вооруженным суннитским группировкам нового правящего режима, угрожающим друзам в Сирии. Высока вероятность нанесения новых ударов.