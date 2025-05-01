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Ближний Восток

В Сирии продолжаются столкновения между друзами и суннитскими группировками

Сирия
Друзы
время публикации: 01 мая 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 08:34
Боевики одной из суннитских группировок, действующих на стороне новых властей в Сирии
AP Photo/Omar Albam

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает о столкновениях в деревне Канахар, на западе провинции Ас-Суэйда, в Сирии между друзами и "вооруженными группировками".

Сайт "Аш-Шарк аль-Аусат" (саудовское издание с редакцией в Лондоне) пишет, что в ночь на 1 мая продолжались столкновения в друзских районах на окраинах Дамаска.

30 апреля ВВС ЦАХАЛа нанесли несколько ударов по вооруженным суннитским группировкам нового правящего режима, угрожающим друзам в Сирии. Высока вероятность нанесения новых ударов.

Ближний Восток
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