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Ближний Восток

Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана, есть убитые

время публикации: 01 ноября 2024 г., 05:28 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 05:58
Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель на юге Ливана, есть убитые
AP Photo/Hussein Malla

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Бейрута. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передает, что была атакована квартира, в которой находились некие лица, прибывшие из южного Ливана. Есть убитые и раненые.

По оценке ливанской стороны, в течение ночи ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута.

Ранее сообщалось о серии ударов по целям в южном Бейруте. Удары были нанесены по целям в районах Бурдж аль-Бараджнэ, Харет Хрейк, Губайри и Аль-Кафаат.

Ближний Восток
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