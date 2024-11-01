Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана, есть убитые

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Бейрута. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передает, что была атакована квартира, в которой находились некие лица, прибывшие из южного Ливана. Есть убитые и раненые.

По оценке ливанской стороны, в течение ночи ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута.

Ранее сообщалось о серии ударов по целям в южном Бейруте. Удары были нанесены по целям в районах Бурдж аль-Бараджнэ, Харет Хрейк, Губайри и Аль-Кафаат.