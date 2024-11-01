Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на юге Ливана, есть убитые
время публикации: 01 ноября 2024 г., 05:28 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 05:58
Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели на юге Бейрута. Саудовский телеканал "Аль-Арабия" передает, что была атакована квартира, в которой находились некие лица, прибывшие из южного Ливана. Есть убитые и раненые.
По оценке ливанской стороны, в течение ночи ВВС ЦАХАЛа атаковали 14 целей на юге Бейрута.
Ранее сообщалось о серии ударов по целям в южном Бейруте. Удары были нанесены по целям в районах Бурдж аль-Бараджнэ, Харет Хрейк, Губайри и Аль-Кафаат.
Ссылки по теме