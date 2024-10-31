Глава МИД Саудовской Аравии: создание палестинского государства не требует согласия Израиля

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Файсал бин Фархан заявил, что королевство и США продолжают работу над теми соглашениями, что не связаны с нормализацией отношений с Израилем.

"Соглашения о торговле и искусственном интеллекте не связаны с третьими сторонами, и там работа быстро продвигается. В том, что касается оборонного сотрудничества, переговоры идут сложнее. Мы хотели бы заключить их еще при администрации Байдена, но это не под нашим контролем", – сказал министр.

Принц Файсал подчеркнул: Саудовская Аравия признает Израиль только в случае создания палестинского государства.

"Создание этого государства не требует согласия Израиля, оно предусматривается принципами международного права. Резолюция ООН, на основании которой возник Израиль, предусматривала и создание государства Палестина", – заявил он.