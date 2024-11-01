Reuters: Хохштейн убеждал Ливан в необходимости одностороннего перемирия с Израилем

Высокопоставленный ливанский политик и высокопоставленный дипломат заявили, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн попросил Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем, чтобы возобновить зашедшие в тупик переговоры о прекращении военных действий между Израилем и "Хизбаллой". Источники заявили также, что США пытались убедить Бейрут вернуть себе инициативу на переговорах.

Об этом сообщает Reuters, подчеркивая, что обе стороны, и американская, и ливанская, отрицают эти сведения.

Источники сообщили, что просьба была направлена Амосом Хохштейном премьер-министру Ливана Наджибу Микати несколько дней назад, в то время как США пытались активизировать дипломатические пути для достижения перемирия между Израилем и "Хизбаллой".

Хохштейн , комментируя эту информацию, назвал ее ложью.

В заявлении агентству Reuters офис Микати также опроверг слухи о том, что США просили Ливан объявить одностороннее перемирие.