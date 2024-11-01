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Ближний Восток

"Аль-Манар": Каани, командующий подразделением "Кудс", поздравил нового генсека "Хизбаллы"

время публикации: 01 ноября 2024 г., 20:28 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 20:32
Каани, командующий подразделением "Кудс", поздравил нового генсека "Хизбаллы"
IRNA

Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" поздравил нового генсека "Хизбаллы" Наима Касема с вступлением на пост, заявив, что силы "Кудс" будут поддерживать "Хизбаллу" до тех пор, пока "сионистское дерево не будет вырвано с корнем".

О "поздравительной телеграмме", направленной Каани Наиму Касему, сообщает телеканал "Аль-Манар".

Напомним, в середине октября Каани впервые за длительное время появился на публике. Командование КСИР настаивает на том, что Эсмаил Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс". При этом заявляется, что слухи в западных СМИ о расследовании неких подозрений в отношении Каани являются частью антииранской пропагандистской кампании.

Ближний Восток
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