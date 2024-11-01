"Аль-Манар": Каани, командующий подразделением "Кудс", поздравил нового генсека "Хизбаллы"

Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" поздравил нового генсека "Хизбаллы" Наима Касема с вступлением на пост, заявив, что силы "Кудс" будут поддерживать "Хизбаллу" до тех пор, пока "сионистское дерево не будет вырвано с корнем".

О "поздравительной телеграмме", направленной Каани Наиму Касему, сообщает телеканал "Аль-Манар".

Напомним, в середине октября Каани впервые за длительное время появился на публике. Командование КСИР настаивает на том, что Эсмаил Каани здоров и продолжает руководить подразделением "Кудс". При этом заявляется, что слухи в западных СМИ о расследовании неких подозрений в отношении Каани являются частью антииранской пропагандистской кампании.