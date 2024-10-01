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Ближний Восток

МИД Турции: "Израиль предпринял попытку незаконной оккупации Ливана"

время публикации: 01 октября 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 15:04
МИД Турции: "Израиль предпринял попытку незаконной оккупации Ливана"
AP Photo/Seth Wenig

Министерство иностранных дел Турции выступило с резким осуждением начатой ЦАХАЛом наземной операции в Южном Ливане. Действия Израиля названы попыткой незаконной оккупации, подрывающей суверенитет Ливана.

МИД требует немедленного прекращения военных действий, которые могут повлечь за собой новую волну беженцев. Накануне ливанский премьер-министр Наджиб Микати заявил, что число беженцев может превысить миллион человек.

30 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Генеральной ассамблее ООН поддержать применение силы против Израиля, если Совету безопасности не удастся положить конец израильским ударам по сектору Газе и Ливану.

Он также призвал мусульманские страны принять меры по политической и экономической изоляции Израиля, чтобы заставить наше государство принять предложение о прекращении огня.

Ближний Восток
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