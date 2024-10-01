В Сирии сообщено о гибели телеведущей в результате израильского удара по Дамаску

Государственное телевидение Сирии сообщило о гибели трех человек в результате израильского удара по Дамаску. Как сообщается, одна из погибших – телеведущая Сафаа Ахмад. "Сирийское телевидение скорбит о Сафаа Ахмад, которая стала жертвой израильской агрессии", – говорится в сообщении.

Официальное новостное агентство сирийского режима Sana утверждает, что минувшей ночью над Дамаском были сбиты три вражеские цели. В ударе принимали участие самолеты и беспилотники, прилетевшие со стороны "оккупированных" Голанских высот. Согласно сирийской оппозиции, налет продолжался около получаса, в столице были слышны взрывы.