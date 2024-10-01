Йеменские СМИ: ночью по Тель-Авиву была выпущена ракета. Тревоги и взрывов не было
время публикации: 01 октября 2024 г., 06:04 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 06:08
В ночь на 1 октября йеменские СМИ, связанные с движением "Ансар Аллах" (хуситы), объявили, что вновь была выпущена баллистическая ракета "по оккупированному Яффо" (Тель-Авиву). В сообщении хуситов ракета была названа "гиперзвуковой".
Однако никаких сигналов тревоги ночью в центре Израиля не было. Сообщений о падении ракеты или ее фрагментов не поступало.