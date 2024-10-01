Военная база сил международной коалиции возле Багдада подверглась ракетному обстрелу
время публикации: 01 октября 2024 г., 01:36 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 01:36
Военная база сил международной коалиции, расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу.
В сторону базы были запущены две ракеты, одна из которых упала рядом с базой, другая – возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Агентство INA сообщает, что обстрел не повлиял на работу аэропорта, он продолжает функционировать в штатном режиме.
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