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Ближний Восток

Военная база сил международной коалиции возле Багдада подверглась ракетному обстрелу

время публикации: 01 октября 2024 г., 01:36 | последнее обновление: 01 октября 2024 г., 01:36
Военная база сил международной коалиции возле Багдада подверглась ракетному обстрелу
AP Photo/Ali Abdul Hassan

Военная база сил международной коалиции, расположенная недалеко от аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

В сторону базы были запущены две ракеты, одна из которых упала рядом с базой, другая – возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Агентство INA сообщает, что обстрел не повлиял на работу аэропорта, он продолжает функционировать в штатном режиме.

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