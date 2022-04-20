Остановлено судоходство по Босфору

Как сообщает агентство Anadolu со ссылкой на береговую охрану Турции, в ночь на 20 апреля было прекращено движения по проливу Босфор.

Прохождение судов в южном направлении прекратилось в 02:00, а в северном – в 05:30 по местному времени. Что стало причиной закрытия водной артерии, не сообщается.

Напомним, что в последнее время пролив, соединяющий Черное и Мраморное моря, перекрывали из-за дрейфа морских мин из зоны российско-украинского конфликта.