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NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 апреля 2022 г., 11:42

В Йемене приведен к присяге президентский совет

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В Йемене приведен к присяге президентский совет

В городе Аден на юге Йемена состоялась церемония вступления в должность нового правящего органа государства – президентского совета. В него вошли восемь человек, среди которых и сепаратисты из Южного переходного совета.

Возглавил президентский совет Рашад аль-Алими. Коллективный орган призван сменить ушедшего со своего поста президента Абд Раббо Мансура Хади. Все его члены прибыли из Саудовской Аравии. Неясно, останется ли совет в Йемене или вернется в королевство.

В церемонии инаугурации приняли участие депутаты парламента, выборы в который состоялись в 2003 году, специальный представитель ООН в Йемене Ханс Грундберг, представители дипломатического корпуса.


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