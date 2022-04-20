В Йемене приведен к присяге президентский совет

В городе Аден на юге Йемена состоялась церемония вступления в должность нового правящего органа государства – президентского совета. В него вошли восемь человек, среди которых и сепаратисты из Южного переходного совета.

Возглавил президентский совет Рашад аль-Алими. Коллективный орган призван сменить ушедшего со своего поста президента Абд Раббо Мансура Хади. Все его члены прибыли из Саудовской Аравии. Неясно, останется ли совет в Йемене или вернется в королевство.

В церемонии инаугурации приняли участие депутаты парламента, выборы в который состоялись в 2003 году, специальный представитель ООН в Йемене Ханс Грундберг, представители дипломатического корпуса.