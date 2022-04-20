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NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 апреля 2022 г., 16:04

В Египте предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве священника

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В Египте предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве священника

Генеральная прокуратура Египта предъявила обвинительное заключение мужчине, который несколько дней назад нанес смертельные ножевые ранения коптскому священнику Арсаниусу Вадиду. Подсудимому грозит смертная казнь.

Нападение было совершено на набережной Александрии – города, в одной из приходских церквей которого служил Вадид. Попытки спасти жизнь жертвы не увенчались успехом. Злоумышленнику удалось скрыться, но вскоре его арестовали. У него было найдено и орудие убийства.

Согласно местным СМИ, убийца – 60-летний Тайфик Нехру, исламский фундаменталист, который в прошлом отбывал наказание за участие в террористической деятельности, но был помилован.


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