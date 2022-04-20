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NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 апреля 2022 г., 10:59

WSJ рассказала о том, как принц Мухаммад орал на советника Байдена

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WSJ рассказала о том, как принц Мухаммад орал на советника Байдена

Газета Wall Street Journal сообщает, что состоявшиеся в сентябре 2021 года переговоры наследника саудовского престола принца Мухаммада бин Салмана с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном закончились катастрофой для американской стороны.

Переговоры стали первой встречей фактического правителя Саудовской Аравии с высокопоставленным представителем администрации Джо Байдена. Как в ходе предвыборной кампании, так и после избрания президент Байден выступал с критикой несоблюдения королевством прав человека.


Дружеская обстановка, в которой началась беседа, улетучилась, когда Салливан упомянул о расправе с оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги. По данным американской разведки, он был убит агентами саудовских спецслужб по личному указанию принца Мухаммада.

Согласно публикации, принц вскипел и начал кричать на американского эмиссара. Мухаммад заявил, что ни с кем не намерен обсуждать этот вопрос, который вообще пора оставить в прошлом. Он также сообщил, что США могут забыть о просьбах увеличить добычу нефти, чтобы снизить цену на энергоносители.

Отметим, что после российского вторжения в Украину США неоднократно обращались к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой возместить возможную потерю российских нефти и газа. Это позволило бы ужесточить санкции против России. Но арабские союзники США ответили отказом.

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