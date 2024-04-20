19 апреля в Турции в возрасте 72 лет умер Мухаммед Ахмед Фарис, первый и пока единственный сирийский космонавт, космонавт-исследователь космического корабля "Союз ТМ-3" ("Союз ТМ-2") и орбитального научно-исследовательского комплекса "Мир".

Отец Мухаммеда Фариса занимался окрашиванием ниток и тканей.

С 1969 по 1973 годы будущий космонавт учился в Военно-воздушной академии Алеппо. С 1973 года служил летчиком и инструктором.

В конце сентября 1985 года был отобран в Сирии в качестве одного из двух кандидатов в космонавты. В октябре 1985 года прибыл в ЦПК имени Гагарина, главное советское и российское учреждение по подготовке космонавтов, и приступил к подготовке к полёту. В декабре 1986 года получил назначение в основной экипаж.

С 22 по 30 июля 1987 года совершил космический полёт на корабле "Союз ТМ-3" (посадка на корабле "Союз ТМ-2"). Во время полёта выполнял эксперименты по космической медицине и материаловедению, а также проводил съёмку Сирии из космоса.

30 июля 1987 года "Союз ТМ-2" с экипажем в составе А. Викторенко, А. Лавейкина и М. Фариса отстыковался от станции "Мир" и в тот же день совершил успешную посадку.

После совершения космического полёта в 1987 году вновь вернулся на службу в ВВС Сирии. В 2001 году возглавлял Институт подготовки военных лётчиков в Алеппо.

4 августа 2012 года бежал в Турцию и присоединился к оппозиции, поддержав "Свободную армию Сирии", ведущую войну против президента Башара Асада. Вошёл в левую оппозиционную коалицию "Национальный координационный комитет за демократические перемены".

В феврале 2016 года обвинил Россию и Путина в убийстве 2000 мирных граждан Сирии.

В сентябре 2017 года был назначен министром обороны во "Временном правительстве Сирии" – оппозиционном кабинете в изгнании.