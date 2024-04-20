Версия: ВВС ЦАХАЛа атаковали РЛС ЗРК С-300 в Исфахане

OSINT-специалист Chris Biggers опубликовал спутниковый снимок (Umbra SAR) от 19 апреля 2024 года и, сравнивая его со снимком 15 апреля 2024 года, делает вывод о том, что видны доказательства израильского удара по иранской батарее ЗРК С-300ПМУ2 в Исфахане. На эту публикацию обращает внимание израильский блогер Игаль Левин.

Вероятно, повреждена РЛС (30N6E на снимке). Однако другие компоненты системы ЗРК были сняты с объекта. Как пишет Chris Biggers, их статус и местонахождение на данный момент неясны.

По словам высокопоставленных военных источников США в интервью Fox News, "израильтяне нанесли удар по тому, по чему и намеревались нанести удар".

Другая версия

Американский телеканал NBC News передает, что военно-воздушные силы Израиля, осуществляя атаку против Ирана в ночь на 19 апреля, выпустили по иранской авиабазе три баллистические ракеты воздушного базирования. (Тип ракет в публикации NBC не назван.)

В сообщении NBC News со ссылкой на официальных лиц, знакомых с операцией, говорится: ВВС ЦАХАЛа не наносили в ночь на 19 апреля ударов по целям в Ираке, однако на иракской территории действительно найдено фрагменты израильских ракет "воздух-земля", выпущенных по целям в Иране. "Официальные лица заявили, что часть израильской ракеты, выпущенной по Ирану, упала недалеко от Багдада, когда ракета отделилась после запуска. Взрыва не было, просто с неба упала часть корпуса ракеты", – сказано в публикации NBC News.

Сведений о последствиях израильского удара по авиабазе в Иране нет. Многие западные СМИ пишут, что власти Ирана не стремятся к эскалации и сознательно скрывают информацию о реальных последствиях израильской атаки.

Что за баллистические ракеты воздушного базирования могли запустить ВВС Израиля по Ирану

Основываясь на анализе снимков, распространенных агентством "Сабрин", связанным с проиранскими шиитскими боевиками в Ираке, сайт defencesecurityasia.com пишет: по всей видимости, были выпущены ракеты "Blue Sparrow" (производитель – компания Rafael), которые израильские военные обычно используют в качестве воздушных мишеней. Цель, очевидно, была не в том, чтобы причинить реальный ущерб, а в том, чтобы продемонстрировать возможности ВВС ЦАХАЛа по нанесению ударов по стратегическим объектам в Иране.

Такие "демо-атаки" могли осуществить израильские самолеты F-15.

Фрагменты разгонных блоков двух израильских ракет были найдены в иракских регионах Латифия и Аль-Азизия, более чем в 100 километрах от иранской границы.