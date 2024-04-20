x
20 апреля 2024
|
последняя новость: 02:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 апреля 2024
|
20 апреля 2024
|
последняя новость: 02:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Взрыв на базе проиранских боевиков в Ираке. Centcom заявил о непричастности американцев

время публикации: 20 апреля 2024 г., 02:23 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 02:23
Взрыв на базе проиранских боевиков в Ираке. Centcom заявил о непричастности американцев
SOHR/соцсети

В ночь на 20 апреля поступило сообщение о мощном взрыве на военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль к югу от Багдада, где располагались силы проиранского военизированного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что в результате взрыва один человек был убит, двое ранены.

В командовании "Аль-Хашд аш-Шааби" заявляют, что был авианалет.

Центральное командование армии США (Centcom) заявило о своей непричастности к атаке.

Власти Израиля не комментируют эту информацию.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 апреля 2024

Шиитское агентство заявило о "неудачной атаке" ЦАХАЛа в Ираке