Взрыв на базе проиранских боевиков в Ираке. Centcom заявил о непричастности американцев

В ночь на 20 апреля поступило сообщение о мощном взрыве на военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль к югу от Багдада, где располагались силы проиранского военизированного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что в результате взрыва один человек был убит, двое ранены.

В командовании "Аль-Хашд аш-Шааби" заявляют, что был авианалет.

Центральное командование армии США (Centcom) заявило о своей непричастности к атаке.

Власти Израиля не комментируют эту информацию.