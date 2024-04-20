Взрыв на базе проиранских боевиков в Ираке. Centcom заявил о непричастности американцев
время публикации: 20 апреля 2024 г., 02:23 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 02:23
В ночь на 20 апреля поступило сообщение о мощном взрыве на военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль к югу от Багдада, где располагались силы проиранского военизированного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".
Телеканал "Аль-Арабия" передает, что в результате взрыва один человек был убит, двое ранены.
В командовании "Аль-Хашд аш-Шааби" заявляют, что был авианалет.
Центральное командование армии США (Centcom) заявило о своей непричастности к атаке.
Власти Израиля не комментируют эту информацию.