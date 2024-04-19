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Ближний Восток

ABC: целью атаки Израиля была система ПВО, защищающая ядерный объект в Натанзе

время публикации: 19 апреля 2024 г., 20:41 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 21:22
Завод по обогащению урана в Натанзе, Иран
AP Photo/Vahid Salemi

"Целью атаки Израиля в Иране был радар системы ПВО, участвующей в защите ядерного объекта в Натанзе", сообщает телеканал ABC со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" утверждает, что приписываемая Израилю атака в Иране была осуществлена с использованием трех самолетов F-35.

Напомним, ранее телеканал ABC сообщал, что в ночь на 19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране.

Иранские СМИ сообщали о взрывах в районе аэропорта города Исфахан.

Информация об атаке со стороны Израиля была подтверждена властями Ирана.

По распоряжению властей Ирана, были отменены полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом.

Власти Израиля пока эту информацию не комментируют.

Иран временно закрыл свои ядерные объекты "по соображением безопасности" сразу после массированной атаки Израиля ракетами и беспилотниками.

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