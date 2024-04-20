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Ближний Восток

СМИ: политбюро ХАМАСа намерено переехать из Катара в другую страну

время публикации: 20 апреля 2024 г., 17:56 | последнее обновление: 20 апреля 2024 г., 18:16
СМИ: политбюро ХАМАСа намерено "переехать" из Катара в другую страну
AP Photo/Vahid Salemi

На фоне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Стамбуле турецкие источники сообщили саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что "между Турцией и ХАМАСом ведутся переговоры о переносе штаб-квартиры организации из Катара в Турцию".

ХАМАС рассматривает возможность покинуть свою штаб-квартиру в Катаре на фоне давления, оказываемого США на эту страну с целью достижения соглашения о сделке по возвращению израильских заложников.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что "переезд" руководства ХАМАСа из Катара в Турцию может сорвать и без того провальные переговоры по освобождению похищенных израильтян.

Арабские источники заявляют, что в последние дни представители политбюро ХАМАСа связывались, как минимум, с двумя странами региона, чтобы выяснить, готовы ли те принять у себя лидеров террористов. Одна из этих двух стран – Оман, однако ее представители отказать прокомментировать эту информацию.

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