СМИ: политбюро ХАМАСа намерено "переехать" из Катара в другую страну

На фоне встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Стамбуле турецкие источники сообщили саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что "между Турцией и ХАМАСом ведутся переговоры о переносе штаб-квартиры организации из Катара в Турцию".

ХАМАС рассматривает возможность покинуть свою штаб-квартиру в Катаре на фоне давления, оказываемого США на эту страну с целью достижения соглашения о сделке по возвращению израильских заложников.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что "переезд" руководства ХАМАСа из Катара в Турцию может сорвать и без того провальные переговоры по освобождению похищенных израильтян.

Арабские источники заявляют, что в последние дни представители политбюро ХАМАСа связывались, как минимум, с двумя странами региона, чтобы выяснить, готовы ли те принять у себя лидеров террористов. Одна из этих двух стран – Оман, однако ее представители отказать прокомментировать эту информацию.