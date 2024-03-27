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Ближний Восток

Ханийя: "Израиль оказался в беспрецедентной политической изоляции"

время публикации: 27 марта 2024 г., 12:29 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 12:29
Ханийя: "Израиль оказался в беспрецедентной политической изоляции"
AP Photo/Vahid Salemi

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя во время своего визита в Тегеран прокомментировал призыв Совета безопасности ООН к немедленному прекращению огня в секторе Газы и тот факт, что США воздержались при голосовании, не использовав право вето.

"Эта резолюция запоздала, но она свидетельствует, что израильские оккупанты столкнулись с беспрецедентной политической изоляцией. Израиль теряет свой политический зонтик даже в Совете безопасности", – заявил главарь террористов в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом.

"США уже неспособны навязать международному сообществу свою волю, а сионисты, несмотря на то, что ведут войну уже пять месяцев, не достигли ни одной из своих военных или стратегических целей", – отметил он.

Ханийя также встретился с верховным лидером Исламской революции Али Хаменеи. "Палестинские силы сопротивления доблестно противостоят жестокому сионистскому режиму, совершающему свои преступления при поддержке Запада", – заявил аятолла.

Это уже второй визит лидера террористов в Иран после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. В предыдущий раз Ханийя также встречался с Хаменеи.

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