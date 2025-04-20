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Ближний Восток

Американские конгрессмены встретились с новым президентом Сирии

время публикации: 20 апреля 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 13:22
Американские конгрессмены встретились с новым президентом Сирии
AP Photo/Omar Sanadiki

Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кори Миллс и Марлин Штуцман посетили Сирию, став первыми американскими парламентариями, побывавшими в этой стране после свержения Башара Асада.

Они встретились с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Как сообщается, в ходе встречи обсуждался вопрос о снятии с Сирии и ее нового руководителя американских санкций. Речь шла также об Иране и израильских ударах по сирийской территории.

Американские политики также осмотрели пострадавшие в ходе военных действий районы Дамаска, встретились с представителями христианской общины. "Я не хочу, чтобы Сирия оказалась под китайским влиянием или вернулась под влияние России", – сказал Штуцман.

Ближний Восток
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