Американские конгрессмены встретились с новым президентом Сирии
время публикации: 20 апреля 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 13:22
Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Кори Миллс и Марлин Штуцман посетили Сирию, став первыми американскими парламентариями, побывавшими в этой стране после свержения Башара Асада.
Они встретились с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа. Как сообщается, в ходе встречи обсуждался вопрос о снятии с Сирии и ее нового руководителя американских санкций. Речь шла также об Иране и израильских ударах по сирийской территории.
Американские политики также осмотрели пострадавшие в ходе военных действий районы Дамаска, встретились с представителями христианской общины. "Я не хочу, чтобы Сирия оказалась под китайским влиянием или вернулась под влияние России", – сказал Штуцман.