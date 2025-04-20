СМИ: в Сайде ливанские военные конфисковали ракеты и задержали подозреваемых

Спецназ ливанской армии провел очередную операцию в Сайде (Сидоне), к югу от Бейрута, направленную против деятельности незаконных вооруженных формирований.

Ливанские СМИ сообщают, что в районе Захрани в Сайде в ходе обыска в одной из квартир были изъяты ракеты и пусковые установки, арестованы подозреваемые.

Подробности уточняются.

15 военная разведка ливанской армии провела операцию в городе Сайда, в ходе которой были задержаны двое сотрудников "службы безопасности" террористической организации ХАМАС, о чем сообщал новостной сайт Janoubia. В публикации отмечался рост активности деятельности против ХАМАСа в Ливане после вступления в силу соглашения о прекращении огня 27 ноября 2024 года.

В декабре 2024 года ливанская армия начала конфискацию оружия у палестинских группировок за пределами лагерей беженцев. Большая часть этого оружия находилась в руках группировок, связанных со свергнутым сирийским режимом, в нескольких районах долины Бекаа, на юге страны, в Бейруте и вдоль сирийской границы. Речь шла о таких группировках, как "Народный фронт освобождения Палестины – Главное командование" и "ФАТХ аль-Интифада".

Напомним, что 18 апреля ЦАХАЛ нанес авиаудар по автомобилю в районе деревни Аль-Газия, к югу от Сайды. Был атакован Jeep Grand Cherokee, один убитый – Мухаммад Манух Джафар Абдулла, "специалист по коммуникациям".

В ночь на 4 апреля в Сайде израильскими ВВС был ликвидирован командир западного сектора террористической организации ХАМАС в Ливане Хасан Фархат, ответственный за множество террористических атак против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

В ночь на 1 апреля в Дахии, на юге Бейрута, израильскими ВВС был ликвидирован Хасан Али Махмуд Бадир – один из командиров подразделения 3900 террористической организации "Хизбалла" и иранского подразделения "Кудс", отвечавший за "палестинское досье".

17 февраля в Сайде израильскими ВВС был ликвидирован Мухаммад Шахин – один из лидеров боевиков ХАМАСа, который занимал должность главы оперативного отдела этой террористической организации в Ливане.