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    Ближний Восток

    Iran International о секретных протоколах "ядерных переговоров": тема исключения КСИР из списка террористических организаций не снята

    время публикации: | последнее обновление:
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    Али Багери-Кани, заместитель министра иностранных дел и старший переговорщик Исламской республики Иран.
    AP Photo/Vahid Salemi

    Оппозиционное издание Iran International публикует секретные протоколы закрытого брифинга, который проводил на этой неделе в Тегеране Али Багери-Кани, заместитель министра иностранных дел и старший переговорщик Исламской республики Иран.

    Багери-Кани говорил об "уступках", на которые, по его утверждению, готовы пойти США.

    В этом контексте, в частности, было упомянуто о том, что вопрос об исключении "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) из американского списка иностранных террористических организаций будет обсуждаться на переговорах, которые последуют за возрождением "ядерного договора".

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    Кроме того, заявил Багери-Кани, США гарантируют, что их санкции против КСИР не затронут другие сектора и фирмы: например, нефтехимическая компания не должна подвергаться санкциям США из-за ведения бизнеса с КСИР. Другими словами, маркировка КСИР как "террористической организации" будет иметь преимущественно "символическое" значение.

    В то же время телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщал, что Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления "ядерного соглашения". На данном этапе Тегеран не требует, чтобы США исключили КСИР из списка террористических организаций. Кроме того, иранская сторона готова не добиваться немедленной отмены санкций против ряда компаний, связанных с КСИР.

    CNN напоминает, что против исключение КСИР из списка иностранных террористических организаций категорически возражал президент США Джо Байден.

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    Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран направил официальный ответ на предложенный Европейским союзом проект соглашения о восстановлении "ядерного соглашения".

    19 августа катарский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на информированные источники передавал, что проект новой "ядерной сделки" с Ираном, предложенный странами Европы, предусматривает снятие санкций с 17 иранских банков и 150 компаний сразу после подписания документа. При этом Тегеран сразу должен начать процесс постепенного отказа от осуществления национальной ядерной программы. Как это будет контролироваться, пока неясно.

    Европейский проект "ядерной сделки" предусматривает четыре этапа, каждый из которых рассчитан на 60 дней. Согласно этому проекту, в течение 120 дней с момента подписания соглашения Иран сможет экспортировать 50 миллионов баррелей нефти в рамках механизма проверки. Кроме того, в рамках достигнутого соглашения Южная Корее должна вернуть Ирану семь миллиардов долларов за поставленную ранее иранскую нефть.

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    "Аль-Джазира" передает, что европейский проект предусматривают штраф для США в случае повторного выхода из сделки. CNN отмечает, что Тегеран рассчитывает добиться включения этого пункта в итоговый текст "ядерного договора".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 Августа 2022
    Иран снял требование отмены санкций против КСИР как условия для "ядерного соглашения"
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