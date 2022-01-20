Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 января 2022 г., 15:46

В Египте увеличена на 12,5% минимальная зарплата

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Египте увеличена на 12,5% минимальная зарплата

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о повышении на 12,5% минимальной заработной платы. Она составит 2700 египетских фунтов – 171,5 долларов США. Зарплаты госслужащих увеличатся на 13%.

За время правления президента зарплаты увеличиваются уже в третий раз. Эта мера призвана снизить ущерб от жестких мер по оздоровлению экономики, которые предпринимает египетское правительство в рамках одобренного МВФ плана реформ.

Среди этих мер – отмена традиционных субсидий на продовольствие и топливо. Около 30% населения Египта живет ниже черты бедности, и могут свести концы с концами только благодаря субсидиям.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:46 В Египте увеличена на 12,5% минимальная зарплата
11:58 Иордания начнет поставки электричества в Ливан
11:03 Россия, Китай и Иран начинают совместные морские учения
10:27 Раиси предложил Путину объединиться против американцев
14:47 СМИ: израильская делегация прибыла в Хартум
13:34 Министр ПА обвинил ХАМАС в затоплении Газы
12:39 Иранский президент прибыл в Россию
10:55 В Газе отмечают 12-ю годовщину ликвидации "Мосадом" в Дубае Махмуда аль-Мабхуха
09:51 Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры
06:55 На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается
Загрузка...