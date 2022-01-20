В Египте увеличена на 12,5% минимальная зарплата

Президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о повышении на 12,5% минимальной заработной платы. Она составит 2700 египетских фунтов – 171,5 долларов США. Зарплаты госслужащих увеличатся на 13%.

За время правления президента зарплаты увеличиваются уже в третий раз. Эта мера призвана снизить ущерб от жестких мер по оздоровлению экономики, которые предпринимает египетское правительство в рамках одобренного МВФ плана реформ.

Среди этих мер – отмена традиционных субсидий на продовольствие и топливо. Около 30% населения Египта живет ниже черты бедности, и могут свести концы с концами только благодаря субсидиям.