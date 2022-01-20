Иерусалим:
1 - 7°
Тель-Авив:
9 - 13°
Эйлат:
8 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток20 января 2022 г., 10:27

Раиси предложил Путину объединиться против американцев

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрагим Раиси. Москва, Кремль, 19 января 2022 года

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, прибывшим в Москву с двухдневным визитом. Раиси стал первым иранским лидером, посетившим Россию с 2017 года, когда с Путиным встречался его предшественник Хасан Роухани.

На встрече обсуждались региональные проблемы, двусторонние отношения, переговоры о возвращении США и Ирана к заключенным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы. Путин попросил передать привет Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

В связи с короновирусной инфекцией политики сидели на значительном расстоянии друг от друга – за большим овальным столом. Как отметил российский президент, даже такая очная встреча лучше, чем общение в режиме видеоконференции.


Раиси сообщил, что в Сирии Россия и Иран доказали, что могут совместно бороться с террором, и предложил использовать этот опыт в Афганистане и на Кавказе, а также заявил, что проникновение NATO на Кавказ и в Центральную Азию представляет серьезную угрозу.

"Так же, как и вы, мы находимся под американскими санкциями – вот уже 40 лет. Нынешние обстоятельства требуют единства наших стран перед лицом одностронних действий США", - добавил он.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:03 Россия, Китай и Иран начинают совместные морские учения
10:27 Раиси предложил Путину объединиться против американцев
14:47 СМИ: израильская делегация прибыла в Хартум
13:34 Министр ПА обвинил ХАМАС в затоплении Газы
12:39 Иранский президент прибыл в Россию
10:55 В Газе отмечают 12-ю годовщину ликвидации "Мосадом" в Дубае Махмуда аль-Мабхуха
09:51 Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры
06:55 На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается
20:33 Эрдоган сообщил о возможном визите президента Израиля в Турцию
15:18 Беннет об ударах по Абу Даби: "Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ"
Загрузка...