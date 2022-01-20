Раиси предложил Путину объединиться против американцев

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Ирана Эбрагимом Раиси, прибывшим в Москву с двухдневным визитом. Раиси стал первым иранским лидером, посетившим Россию с 2017 года, когда с Путиным встречался его предшественник Хасан Роухани.

На встрече обсуждались региональные проблемы, двусторонние отношения, переговоры о возвращении США и Ирана к заключенным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы. Путин попросил передать привет Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

В связи с короновирусной инфекцией политики сидели на значительном расстоянии друг от друга – за большим овальным столом. Как отметил российский президент, даже такая очная встреча лучше, чем общение в режиме видеоконференции.

Раиси сообщил, что в Сирии Россия и Иран доказали, что могут совместно бороться с террором, и предложил использовать этот опыт в Афганистане и на Кавказе, а также заявил, что проникновение NATO на Кавказ и в Центральную Азию представляет серьезную угрозу.

"Так же, как и вы, мы находимся под американскими санкциями – вот уже 40 лет. Нынешние обстоятельства требуют единства наших стран перед лицом одностронних действий США", - добавил он.