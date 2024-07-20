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Ближний Восток

Йеменские СМИ сообщают о погибших и раненых в результате атаки на порт в Ходейде

время публикации: 20 июля 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 19:16
Йеменские СМИ сообщают о погибших и раненых в результате атаки на порт в Ходейде
AP Photo/Hani Mohammed

Как сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на йеменский телеканал "Аль-Масира", по порту в Ходейде была нанесена серия ударов. Саудовские СМИ сообщили, что одновременно были слышны не менее десяти взрывов.

Йеменские СМИ сообщили о погибших и раненых в результате атаки на порт.

По утверждению хуситов, атака была осуществлена израильскими ВВС (первоначально сообщалось, что за ударом стоят ВВС Великобритании и США).

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