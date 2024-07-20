Йеменские СМИ сообщают о погибших и раненых в результате атаки на порт в Ходейде

Как сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на йеменский телеканал "Аль-Масира", по порту в Ходейде была нанесена серия ударов. Саудовские СМИ сообщили, что одновременно были слышны не менее десяти взрывов.

Йеменские СМИ сообщили о погибших и раненых в результате атаки на порт.

По утверждению хуситов, атака была осуществлена израильскими ВВС (первоначально сообщалось, что за ударом стоят ВВС Великобритании и США).