СМИ: атаке подвергся морской порт в йеменском городе Худейда
время публикации: 20 июля 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 18:44
По сообщениям СМИ, атаке подвергся морской порт в йеменском городе Худейда, там были слышны взрывы, виден огонь и густой дым.
Йеменский канал "Аль-Масира", связанный с хуситами, сообщил, что целью атаки были нефтеперерабатывающие объекты в порту.
Ливанский канал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", утверждает, что за атакой стоит Израиль.
Израиль пока не комментирует эту информацию.