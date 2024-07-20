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Ближний Восток

СМИ: атаке подвергся морской порт в йеменском городе Худейда

время публикации: 20 июля 2024 г., 18:40 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 18:44
СМИ: атаке подвергся морской порт в йеменском городе Худейда
AP Photo/Hani Mohammed

По сообщениям СМИ, атаке подвергся морской порт в йеменском городе Худейда, там были слышны взрывы, виден огонь и густой дым.

Йеменский канал "Аль-Масира", связанный с хуситами, сообщил, что целью атаки были нефтеперерабатывающие объекты в порту.

Ливанский канал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", утверждает, что за атакой стоит Израиль.

Израиль пока не комментирует эту информацию.

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